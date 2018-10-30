Власти назвали сумму для выплаты жертвам керченской бойни

Семьи погибших и пострадавших в бойне в политехническом колледже в Керчи получат выплаты на сумму 43 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средства выделены из резервного фонда крымского правительства.

«По состоянию на 29 октября 2018 года были произведены выплаты на общую сумму 37,5 миллионов рублей, в том числе 20 миллионов рублей семьям погибших – по 1 миллиону рублей на семью погибшего. Также 17,5 миллионов рублей направлено на выплату единовременного пособия 35 гражданам – по 500 тысяч рублей на пострадавшего», – объяснила распределение средств вице-премьер Алла Пашкунова.

Остальные деньги из указанной суммы получат еще 11 пострадавших. Сейчас они находятся за пределами Крыма – в Москве и Краснодаре.

Ранее поддержку семьям погибших и пострадавших пообещали на федеральном уровне. Согласно указу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, родным жертв нападения полагается по миллиону рублей, получившим тяжкий и средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкие травмы – по 200 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Совмина Крыма, из средств резервного фонда федерального правительства на поддержку жертв и пострадавших бойни уже поступило 38 миллионов 514 тысяч рублей. Семьям погибших выплатили по миллиону рублей, а также по единовременному пособию на погребение – по 18 тысяч рублей за человека.

Напомним, днем 17 октября 18-летний студент политеха Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали.

Керчь, Леонид Маковецкий

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