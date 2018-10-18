В интернет налетели мошенники, желающие нажиться на трагедии в Керчи

В Крыму объявились аферисты, желающие заработать на трагедии в политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях появились объявления о сборе средств, которые якобы будут использованы в качестве помощи пострадавшим и семьям погибшим.

«Хочу обратиться ко всем жителям Керчи, Крыма и всем нашим соотечественникам, чтобы люди не перечисляли денежные средства в фонды, которые сейчас активно рекламируются в социальных сетях, создаются счета, которые якобы нацелены на помощь пострадавшим. Не перечисляйте туда деньги, чтобы эта помощь не достались мошенникам», – сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Сергей Бороздин.

Согласно указу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, семьи погибших в бойне и пострадавшие получат материальные компенсации. Родным жертв нападения выплатят по миллиону рублей, получившим тяжкий и средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкие травмы – по 200 тысяч рублей. В то же время, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, к властям поступают многочисленные обращения от желающих оказать финансовую помощь.

Создание единого расчетного счета для таких целей анонсировал Сергей Бороздин.

«Он будет казначейский и при администрации города Керчи. Данные денежные средства пойдут полностью на лечение и восстановление пострадавших. Он будет создан в максимально кратчайшие сроки. Возможно, это будет уже сегодня, крайний срок – завтра. Не ставится задача собрать конкретную сумму. Мы предоставляем возможность людям, которые сочувствуют горю, помочь тем семьям, которые оказались в беде», – сказал Бороздин.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса керченского политеха 18-летний Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам колледжа. На счету убийцы 21 жертва, сам Росляков покончил собой, его тело было найдено в библиотеке.

Керчь, Леонид Маковецкий

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