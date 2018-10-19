Семьи погибших в Керчи начали получать миллионные выплаты

Семьи 15 погибших в бойне в политехническом колледже в Керчи получили выплаты по миллиону рублей. Глава Крыма Аксенов заверил, что родственники других жертв получат деньги до конца дня.

Как сообщал «Новый День», ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выплатить по миллиону рублей семьям погибших, и от 200 до 400 тысяч рублей пострадавшим, в зависимости от тяжести полученных ранений.

«Также материальную поддержку из республиканского бюджета получат семьи пострадавших в размере 500 тысяч рублей, независимо от степени тяжести травм их родственников», – сообщил Аксенов на своей странице в Facebook.

Кроме того, действует счет для оказания благотворительной помощи.

«Все поступившие на счет деньги в этот же день будут распределены между семьями погибших и пострадавших по формуле: 50% поступлений распределяется между семьями погибших равными долями, и еще 50% распределяется между семьями пострадавших, независимо от тяжести полученных травм», – рассказал Аксенов.

Реквизиты для оказания помощи можно найти на официальном сайте правительства Крыма.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении, где учился на четвертом курсе. Подорвал самодельную бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам, после чего покончил собой – его тело было найдено в библиотеке. В списке погибших из-за событий в техникуме – 21 человек. Более 50 пострадали.

Большую часть жертв Рослякова похоронили сегодня в Керчи на городском кладбище. Остальные будут похоронены в других регионах по желанию родственников.

Керчь, Леонид Маковецкий

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