Керченский убийца сжег библию накануне преступления

Устроивший бойню в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков незадолго до нападения уничтожил личные вещи и закопал сейф для хранения оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пустыре, расположенном недалеко от своего дома, убийца сжег библию, тетради, фотографии и сим-карты.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали как Росляков несет к пустырю сейф, и возвращается уже без него. Что находилось в сейфе, пока неизвестно, так как он все еще не найден, пишет «РЕН ТВ».

Предполагается, что Росляков мог использовать пустырь как полигон. Некоторые местные жители утверждают, что иногда слышали грохот взрывов.

Напомним, днем 17 октября 18-летний Росляков подорвал в столовой колледжа самодельную бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами, а затем открыл стрельбу по всем, кто попадался ему на пути. После чего убийца покончил с собой. Накануне телеканал «Вести.Крым» опубликовал видео с нападением на колледж – камеры зафиксировали момент взрыва, стрельбу по преподавательнице и одному из студентов.

В списке погибших – 21 человек. Родственники до сих пор не забрали тело Рослякова из морга. Его жертв хоронили с 18 октября – в Керчи и других регионах, по решению родственников погибших.

Тем временем, количество пострадавших в бойне продолжает расти. По данным медиков, госпитализировано 47 человек из 73 пострадавших. Они проходят лечение в больницах Москвы, Кубани и Крыма.

Керчь, Леонид Маковецкий

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