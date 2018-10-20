Состояние ухудшилось: к пострадавшим в керченской бойне срочно вылетели медики из Москвы

Родственники Владислава Рослякова, устроившего побоище в Керченском политехническом колледже, до сих пор не забрали его тело. Об этом сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Как уже сообщал «Новый День», днем 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами, в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем открыл стрельбу из ружья по всем, кто попадался ему на пути. Жертвами бойни стали 21 человек, еще более 40 получили ранения.

Сначала следствие рассматривало версию теракта, но позже переквалифицировало уголовное дело на статью о массовом убийстве. Мотивы преступления устанавливаются. Правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники.

15-летняя подруга Рослякова утверждает, что однокурсники унижали молодого человека, и он вынашивал планы мести.

Вчера в Керчи прошли траурные мероприятия. В церемонии прощания с погибшими приняли участие более 30 тысяч человек. Нескольких жертв трагедии похоронят в других регионах России – по желанию родственников погибших. Труп Владислава Рослякова после проведения необходимых экспертиз должны были отдать родственникам, но пока останки невостребованы:

«За телом не обращались», – сказал Мельгазиев.

Между тем, более 40 пострадавших остаются в больницах Крыма, Кубани и Москвы. Из тел тех, кто получил ранения во время взрыва, медики достают болты, шайбы и гвозди, которыми было начинено взрывное устройство. У двух девушек развился сепсис. В Симферополь из Москвы вылетели специалисты по детской неотложной хирургии и травматологии, а также специализированная реанимационная бригада. Будет решаться вопрос об эвакуации пациенток в столичную клинику.

Состояние остальных пациентов оценивается как стабильное.

Согласно заявлению руководства колледжа, учебное заведение возобновит работу 22 октября.

Керчь, Игорь Юров

Керчь. Другие новости 20.10.18

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