Родители керченского убийцы не идут в морг за телом сына

Тело покончившего с собой после бойни в Керчи Владислава Рослякова уже пятый день находится в морге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники убийцы пока не планируют его хоронить.

Обращений по поводу тела Рослякова не поступало ни в администрацию города, ни в морг, пишет «Экономика сегодня», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Ранее о том, что дата и место похорон убийцы остаются неизвестными заявил замглавы администрации Дилявер Мельгазиев.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил нападение на учебное заведение, с подрывом взрывчатки и расстрелом учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, также насчитывается как минимум 73 пострадавших.

По официальной версии, Росляков действовал в колледже один. Накануне было опубликовано видео с событиями в колледже во время бойни, где журналисты заметили человека, который контактировал с убийцей, и допустили, что это мог быть сообщник Рослякова. Позже видео было удалено.

Судя по записям камер наблюдения, до бойни в колледже Росляков сжег личные вещи и спрятал сейф для хранения оружия.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 22.10.18

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