Очевидцы: Керченский убийца охотился на конкретного человека

Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом колледже в Керчи, намеревался в первую очередь убить директора учебного заведения Ольгу Гребенникову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие предположения высказывают очевидцы трагедии и родственники погибших.

В день массового убийства Гребенникова уехала с места работы за некоторое время до взрыва и стрельбы, чтобы подписать договор по практике. Появившись у учебного заведения уже после трагических событий, во время телефонного разговора, снятого на видео, заявила, что если бы ей не пришлось уехать – «была бы сейчас трупом».

По сведениям очевидцев, именно в кабинет Гребенниковой в первую очередь направился Росляков, достав оружие, сообщает «РЕН ТВ». Не найдя директора, убийца открыл огонь в том числе по ее окружению, добивая своих жертв выстрелами в лицо.

«Дети директора никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались», – приводятся на сайте телеканала слова матери одного из погибших Александра Лазарева.

Следствие выясняет, знала ли Гребенникова о том, что Росляков может заявиться с оружием в колледж. Если выяснится, что руководство учебного заведения получало от учащихся подобную информацию, но не отреагировало на нее, может быть возбуждено уголовное дело за халатность.

Напомним, учащийся в колледже на 4-м курсе 18-летний Росляков устроил нападение на учебное заведение днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство и расстрелял преподавателей и других учащихся, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, насчитывается как минимум 73 пострадавших.

Сегодня в колледже возобновились занятия. У желающих попасть в здание проверяют документы, охрана проводит тщательные досмотры.

Керчь, Леонид Маковецкий

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