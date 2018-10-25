Крымские техникумы и медучреждения огораживаются заборами

На сайте госзакупок появляются объявления о проведении работ по сооружению и ремонту ограждений вокруг учебных заведений республики.

О части проектов строительства заборов было объявлено еще до трагедии в Керчи, тем не менее, усматривается связь между бойней в техникуме и стремлением крымских учреждений оградиться от неприятностей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на данный момент размещена информация о 17 заказах.

Так, забор на столбах четырехметровой высоты за 4,5 млн руб предполагается возвести в Армянске – вокруг учебного корпуса колледжа химической промышленности и его спортивной площадки. 1,5 млн руб. будет потрачено на ограждение гимназии в Джанкое.

Крымский колледж общественного питания и торговли окружат забором стоимостью 1,3 млн руб.

Определены организации, которые установят «периметральное ограждение» территории Симферопольского автотранспортного техникума, ограду Чапаевского агротехнологического техникума в Советском районе и Джанкойского профессионального техникума.

Новыми заборами в последнее время озабочены и медицинские учреждения: заказана разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку нового ограждения периметра симферопольской больницы №7 и проект монтажа ограждения территории и установку контрольно-пропускных пунктов Республиканской больницы имени Семашко.

Впрочем, и местные администрации не пренебрегают оградами: алуштинская закупает металлические стойки и ограждения, а Нижнегорская уже купила мобильное ограждение барьерного типа «Фан-Барьер».

Стоимость октябрьских запросов на ограждения составляет более 28 млн руб, они будут оплачены средствами муниципальных и республиканского бюджетов.

Напомним, 17 октября 18-летниий студент колледжа Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение. Он подорвал взрывное устройство, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В списке погибших – 21 человек, как минимум 73 получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.



Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.10.18

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