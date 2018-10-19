Керченский убийца посещал Украину – следствие выясняет причины поездок

Следователи выясняют причины поездок керченского убийцы Владислава Рослякова на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росляков посещал соседнюю страну, не имея там близких родственников.

По данным следствия, убийца за последний год дважды был в Харькове на выходных, пишут «Известия».

Также следователи выясняют где Росляков практиковался в стрельбе, и законно ли он получил справки и разрешение на оружие.

Между тем, стало известно, что керченского убийцу похоронят отдельно от его жертв – в секторе для безродных. Сейчас специалисты проводят экспертизы, выясняя, был ли он под воздействием алкоголя и наркотиков во время нападения на политехнический колледж.

Напомним, 18-летний Росляков 17 октября устроил бойню в учебном заведении, где учился на четвертом курсе. Подорвал самодельную бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам. Жертвами убийцы стали 21 человек, сам Росляков покончил собой, его тело было найдено в библиотеке.

Сегодня в Керчи пройдет траурная церемония и похороны 16 погибших. Родственники других жертв решили провести церемонии в других регионах, откуда погибшие родом. Один из учеников колледжа был похоронен в Ленинском районе.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 19.10.18

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