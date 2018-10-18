Керченский стрелок тщательно выбрал время и маршрут для нападения

Убийца, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже, Владислав Росляков тщательно продумал свои действия. Не желая привлекать внимание студентов и сотрудников образовательного учреждения, четверокурсник отказался от идеи оказаться на территории колледжа, войдя через центральный вход. Потому он перелез через забор, а потом пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж, передает telegram-канал Mash.

Расчетлив он был и с выбором времени – когда он подходил к зданию, студенты находились на парах, потому он не привлек к себе излишнего внимания. Зайдя в здание, убийца направился в закрытый на ремонт туалет, где переоделся, достал и зарядил оружие, подготовил взрывное устройство, а во время большой перемены вышел в коридор, открыл стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство.

По данным telegram-канала, в корпусе колледжа вчера работали 52 камеры. Именно по ним отслеживали путь Рослякова. Записей очень много, их до сих пор изучает группа специалистов. После того, как раздались первые выстрелы, вахтерша, находившаяся у главного входа в здание, нажала тревожную кнопку, однако сотрудники частного охранного предприятия прибыли на место только через час, сообщали ранее СМИ со ссылкой на слова свидетелей.

Также известно, что у убийцы помимо ружья и бомбы в рюкзаке нашли патроны, десяток самодельных взрывных устройств небольшой мощности и коктейль Молотова. Он не успел ими воспользоваться.

После атаки Росляков покончил с собой. Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Мотивы преступления устанавливаются. Правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, студент не мог организовать взрыв и стрельбу в одиночку. По его словам, следователи сейчас устанавливают, кто его готовил к этому преступлению.

В ходе бойни погибли 15 студентов, 5 сотрудников колледжа и сам нападавший. Пострадали около 50 человек.

Керчь, Иван Гридин

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