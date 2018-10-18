Специалисты по безопасности: 90% образовательных учреждений Крыма фактически не охраняются

ВУЗы, школы и большинство других учебных заведений Крыма не охраняются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты по безопасности не исключают, что ЧП, подобное трагедии с политехническим колледжем в Керчи, может повториться.

По данным председателя правления Севастопольского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александра Еремкина, из 1192 образовательных организаций в Крыму 327 находятся под охраной, но только в 126 из них безопасность обеспечивают профессиональные охранники.

«Поэтому можно говорить, что охраны в учебных заведениях почти нет. Деньги не выделяются, все договора на охранные услуги если и заключаются, то с родительскими комитетами. Максимум, что можно в результате сделать, – оборудовать тревожные кнопки», – цитирует «Московский комсомолец» Еремкина.

При этом выявлялись нарушения в охране образовательных учреждений, в связи с чем специалисты пытались обратить внимание властей на проблему, но ситуация так и не поменялась.

«Одна из причин – отсутствие достаточного человеческого ресурса для полноценного обеспечения задач по охране. Проще говоря, нет грамотных охранников. Еще одна причина – полное отсутствие финансового ресурса. Сегодня с бюджетными учреждениями охранным предприятиям работать невыгодно из-за низких расценок, и эта ситуация характерна не только для Крыма. В результате конкурсы на физическую охрану выигрывают компании, предлагающие самую низкую цену. Разумеется, она предлагает минимальный и некачественный набор охранных услуг», – пояснил Еремкин.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса керченского политеха 18-летний Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам колледжа. Жертвами убийцы стали 20 человек, сам Росляков покончил собой, его тело было найдено в библиотеке.

По версии следователей, Росляков действовал один. В интернете опубликованы его снимки с оружием в колледже. При этом, по словам Еремкина, камеры могли и не записать все происходящее.

«Не весь периметр ими был перекрыт, и качество плохое, возможно, не по правилам безопасности установлено. Это сейчас выясняем. В сухом остатке: не было ни нормальной системы видеонаблюдения, ни нормальной охраны, потому «стрелок» так просто смог пройти», – сказал эксперт.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.18

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