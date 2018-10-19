Правительство Севастополя не спешит с обеспечением охраны школ и сопротивляется решениям судов

В 33 образовательных учреждениях Севастополя должным образом не обеспечена безопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году прокуратура подала иски по 25 школам и гимназиям о необходимости проведения мероприятий для антитеррористической защищенности учреждений. Все они были поддержаны судами, которые согласились с выдвинутыми требованиями.

«А именно – обеспечить охрану лицензированной организацией и организовать пропускной режим. По части объектов также заявлены и удовлетворены требования об оборудовании учреждений системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций. Так, 16 октября Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил исковые заявления прокуратуры в отношении 8 дошкольных учреждений», – говорится в сообщение пресс-службы Севастопольского городского суда.

Финансированием подобных мероприятий должен заниматься департамент образования города. В то же время, ведомство попробовало оспорить некоторые решения, однако суд не стал вносить изменения. Как уточнили в пресс-службе, последнее из таких дел в апелляционном порядке было рассмотрено в начале октября, и касалось школы-интерната №5. Чиновники пытались аргументировать свою позицию дорожной картой, по которой финансирование охраны объектов образования специальными организациями утверждено с января 2019 года, а также постановлением правительства Севастополя «допускающего осуществление безопасности объекта собственными силами».

«Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, так как осуществляемая в школе охрана сторожем не позволяет обеспечить требуемый уровень физической охраны – у сторожа отсутствует специальная подготовка, он не имеет права применения физической силы и специальных средств. Кроме того, осуществление охраны специализированными организаций прямо предусмотрено постановлением правительства РФ № 1235, которое имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства Севастополя», – сообщили в пресс-службе.

При этом в суде подчеркнули, что представление для устранения нарушений вносилось еще в 2017 году.

Тем временем, власти соседнего Крыма признали, что не имеют возможности сами обеспечить безопасность учебных заведений.

«Сегодня волнует то, что охрана для школ и садов осуществляется за счет муниципальных бюджетов, которые еще не настолько состоятельны, чтобы выделить деньги на квалифицированную достойную охрану. Поэтому я думаю, что вопрос охраны учебных заведений должен решаться на федеральном уровне. Обеспечивать охрану должны не те, кто выиграет по 44-ФЗ, «демпингнув» до нулевой цены, а те, кто имеет на это право и должен это делать», – сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Напомним, ранее специалисты по безопасности сообщили, что большинство учебных заведений Крыма не охраняются.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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