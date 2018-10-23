И попросил не торговаться: Аксёнов потребовал у Москвы 60 млрд на охрану школ – для начала

После трагедии в Керчи власти Крыма решили инициировать изменения в федеральное законодательство, регулирующее охрану учебных заведений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что большинство учреждений республики не соответствует стандартам по антитеррористической защищенности. А также озвучил примерную сумму, нужную региональным властям для того, чтобы начать менять ситуацию.

«Стоит вопрос финансирования, на первоочередные меры необходимо около 60 миллиардов. В любом случае, нами разрабатываются предложения в части внесения изменений в федеральное законодательство: я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна. Охранять должны аттестованные и обученные люди, с оружием. Это не абсолютная защита, но если бы был вооруженный охранник, был бы шанс остановить убийцу раньше», – цитирует «РИА Новости» главу Крыма.

Ранее министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова также усомнилась в целесообразности применения закона о контрактной системе закупок к охране учебных учреждений.

Напомним, по данным председателя правления Севастопольского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александра Еремкина, из 1192 образовательных организаций в Крыму 327 находятся под охраной, и только в 126 из них безопасность обеспечивают профессиональные охранники.

Керчь, Дмитрий Нестеренко

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