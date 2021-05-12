Учителя признаются: они не знают, как действовать в случае вооруженного нападения на школу

В свердловских школах активных тренировок на случай вооруженного нападения пока не проводится, все ограничивается теоретическим инструктажем и репетициями эвакуации детей на случай пожара, говорят учителя. При этом в министерстве образования уверяют: после расстрела детей в техникуме в Керчи в 2018 году до руководителей школ были доведены особые рекомендации – как действовать во время нападения. «Эти сведения должны были донести руководители образовательных организаций. На них лежит ответственность за безопасность», – прокомментировал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Тогда, по следам событий в Керчи, учитель ОБЖ рассказал «Новому Дню», почему на учителя не стоит надеяться при вооруженном нападении.

После вчерашней трагедии в Казани, когда 19-летний бывший ученик школы расстрелял детей и педагогов, в обществе активно обсуждается тема: как должны вести себя сотрудники школы и сами школьники, чтобы минимизировать количество жертв? Ведь в Казани некоторые дети погибли не от пули, а из-за того, что выпрыгнули с третьего этажа, пытаясь спастись бегством. Существует ли в России проработанный алгоритм действий на случай вооруженного нападения?

Популярный инстаграм-блогер alena-america рассказала об алгоритме, который существует в США, где женщина работала педагогом. Протокол выражен всего в трех словах: Run Hide Fight или «Убегай, прячься, атакуй».

«Когда я начинала работать учителем в США, протокол был другой – спрятаться и ждать, пока полиция обезвредит стрелка. Но этот план был признан неэффективным, и на смену ему пришёл новый: Run Hide Fight. Все учения в школах в последние годы были именно по этому протоколу, и сразу был заметен результат. Стрельба в людных местах настоящий бич Америки, но с приходом этого протокола в учебных заведениях удавалось обезвредить стрелявших и уменьшить количество жертв. Протокол прост. В случае, если в здании стреляют, первое что ты делаешь: УБЕГАЕШЬ. Если бежать некуда: ПРЯЧЕШЬСЯ, баррикадируешь вход в класс. Если и это поздно делать, вступаешь в борьбу со стреляющим. Да, вы в неравных позициях. Он вооружён, вы с пустыми руками. Посмотрите вокруг себя. Может рядом есть что-то, чем можно в него бросить. Или повалить на пол. Как учил нас полицейский – стрелок тоже волнуется, у него тоже адреналин скачет. Его можно атаковать», – пишет блогер.

Корреспондент «Нового Дня» на правах анонимности пообщался с несколькими педагогами из школ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Сысерти. Все они заявили: в свердловских школах подобных протоколов не существует. По словам наших респондентов, в учреждениях регулярно проводятся тренировки на случай возникновения пожаров: детей и учителей учат, по каким путям нужно выходить из здания, как эвакуироваться по пожарным лестницам и так далее. Что касается вооруженных нападений – никто понятия не имеет, как действовать в подобных случаях.

«У нас есть инструктаж по теме антитеррористической безопасности. Учат, что делать, если обнаружен бесхозный предмет. В информационном уголке в школе висят листовки, в которых подобная информация. Что делать в случае нападения вооруженного человека на класс – такой ситуации не прорабатывается, – рассказала одна из учительниц младших классов. – Конечно, мы все тяжело переживаем трагедию в Казани. Это просто ужас. И, если честно, не представляю, как бы я повела себя на месте тех педагогов. Это страшно».

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в ТАСС, рассказал, что рекомендации – как действовать во время вооруженного нападения – существуют.

«По итогам печальных событий, которые были у нас в Керчи, Улан-Удэ (расстрел в политехническом техникуме и нападение с топором, – прим. ред.) были проработаны алгоритмы. Минпросвещения России направляло рекомендации действий в случае подобных актов. Каждая образовательная организация обязана обеспечить выполнение данных рекомендаций, – заявил Юрий Биктуганов. – Вы знаете, что накануне 1 сентября мы всегда проводим массовые проверки. Проверяются все углы [в школах], места, подвалы – на наличие посторонних предметов, проверяется пропускная система. И сразу проводим тренировочные мероприятия вплоть до эвакуации школьников. […] Я сам директором школы проводил тренировочные мероприятия, которые проходили с милицией и пожарными. Эта практика существует и сегодня. Мы направляли в каждую организацию, в каждый муниципалитет перечень мероприятий, которые должны обеспечить безопасность школ».

По словам Юрия Биктуганова, руководители школ не должны забывать о своей ответственности, о своем функционале. «Ему [руководителю школы] даны права, но даны и обязанности. Наша задача, чтобы руководитель на забывал, что он должен обеспечить безопасность школы», – добавил министр образования Свердловской области.

Напомним, накануне в Казани в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух нападавших, позже Национальный антитеррористический комитет уточнил, что стрелок был один. Известно, что в гимназии не было охраны. В учебном заведении была установлена только тревожная кнопка. В результате трагедии погибли семь детей и два педагога, еще 18 пострадавших находятся в больнице.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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