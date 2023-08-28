В свердловских школах будут отрабатывать сценарий действия на случай ЧС

29 и 30 августа в школах Свердловской области пройдут масштабные учения с участием МВД, Росгвардии, МЧС и иных ведомств. Педагогам предстоит узнать алгоритмы действий на случай различных угроз и ЧС.

«Учения будут всероссийскими, пройдут во всех школах страны. Будет отрабатываться комплексный сценарий действия работников организаций образования и охраны при ЧС, – рассказала на эфире ЦУР Свердловской области первый замминистра образования региона Нина Журавлева. – Педагоги еще до начала учебного года отработают навыки, чтобы в любой ситуации каждый член коллектива знал алгоритмы действий, чтобы не допустить ЧС и тем более – гибели детей».

Спикер пояснила, что в течение учебного года тренировки проводятся с отдельными ведомствами. Например, с МЧС при участии детей отрабатываются пути эвакуации при пожаре. Также со школьниками отрабатывают сценарии антитеррористической угрозы. Но такая масштабная тренировка – с задействованием всех силовиков – пройдет впервые.

Как ранее писал «Новый День», ранее педагоги свердловских школ признавались, что они действительно не знают, как себя вести в случае появления, например, стрелка. При этом после каждого подобного инцидента в образовательных организациях проводятся проверки, учения и инструктажи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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