После Казани не обучали? Губернатор Куйвашев распорядился провести учения после стрельбы в Перми

Губернатор Свердловской области поручил усилить безопасность учебных заведений после бойни в Пермском университете. Кроме того, планируется организовать специальные тренинги для руководителей и педагогов, чтобы обучить их навыкам действий в экстремальных ситуациях.

«Как показывает опыт, очень важно дать педагогам и ученикам навыки того, как правильно действовать в экстремальной ситуации. Предложений по такому обучению я жду от министерства общественной безопасности и минобра», – написал Евгений Куйвашев в своем инстаграме, отвечая на вопросы читателей.

«Новый День» еще после трагедии в лицее Казани в мае текущего года спрашивал в министерстве образования Свердловской области, проводятся ли в школах тренировки: какие действия пошагово должны предпринять учителя, чтобы минимизировать число жертв? Есть ли четкий алгоритм? В ведомстве тогда ответили, что разослали по школам некий регламент с порядком действий. Но поскольку он «для служебного пользования», узнать, о чем в нем речь, не вышло.

Сами педагоги в после казанской трагедии рассказывали, что никаких тренировок с отработкой подобных сценариев в школах не проводят.

«У нас есть инструктаж по теме антитеррористической безопасности. Учат, что делать, если обнаружен бесхозный предмет. В информационном уголке в школе висят листовки, в которых подобная информация. Что делать в случае нападения вооруженного человека на класс – такой ситуации не прорабатывается», – говорила тогда одна из учительниц младших классов.

В то же время в других странах, например, в Америке подобные тренинги с учителями проводят часто после колумбайна. Протокол для учебных заведений выражен всего в трех словах: Run Hide Fight или «Убегай, прячься, атакуй». Он подразумевает следующее: если кто-то стреляет, пытаешься убежать. Если бежать некуда – прячешься, баррикадируешь двери в классы. Если и это делать поздно, нужно вступать в борьбу с нападающим. Тогда есть шанс сократить количество жертв.

В то же время педагог ОБЖ в интервью «Новому Дню» говорил, что геройствовать все же не стоит. Лучше спрятаться, забаррикадировать двери и ждать помощи от профессионалов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.09.21

Рестораны в России меняют меню: осьминоги подорожали в три раза. / Заселение в студенческое общежитие: испытано на себе (ФОТО). / Владелец машины, на которую упала стена старинной усадьбы в центре Екатеринбурга, получил компенсацию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»