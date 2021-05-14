Учитель ОБЖ о массшутинге в Казани: «Большинство детей поступили правильно»

12 мая в казанской школе №175 произошло массовое убийство – выпускник Ильназ Галявиев ворвался в учебное учреждение с ружьем и расстрелял нескольких человек. Погибли семеро учеников и двое взрослых, больше 20 человек оказались ранены. Некоторые дети выпрыгивали из окон. «Новый День» поговорил о том, как инструктируют российских учеников на случай «колумбайна», с учителем ОБЖ школы №62, капитаном запаса Маратом Сафиуллиным.

– После расстрела школьников в Керчи говорилось о каких-то мерах, в том числе – о подготовке учеников, чтобы они знали, как действовать, если в школу зашел вооруженный человек. Сейчас что-то поменяется в программе?

– Я веду уроки в 8-11-х классах, и тема «Профилактика терроризма и экстремизма» есть в учебном плане. Раскрывая эти понятия, мы разбираем, что делать, как действовать, как себя вести, что привело к этому, как это могло произойти и почему.

– Что должны делать ученики, если в школу ворвался вооруженный человек? Вы этому учите?

– Конечно. Дети должны чётко понимать, как действовать в чрезвычайной ситуации. Алгоритмы действий обучающихся и персонала разработаны на каждый вид ЧС. Именно слаженные действия людей помогут избежать человеческих жертв. Основная наша цель в таких ситуациях – остаться в живых. Паника, необдуманные действия, крики или геройство привлекают внимание, и реакция нападающих трудно прогнозируема. Это мы отрабатываем в школе. Если говорить о случае в Казани, то большинство поступили совершенно правильно: нашли безопасное место, не привлекали внимания, отключили звонки у сотовых, дверь забаррикадировали партами. Самое главное – это вызвать помощь. Для этого есть тревожная кнопка, телефон МЧС, полиции. Можно позвонить родным, которые находятся за периметром школы, чтобы они могли быстро отреагировать. И самое важное – принимать адекватные решения, не геройствовать. «Вы одни у родителей», – я им говорю. Нужно делать так, как сказал старший, беречь себя и помнить про свою безопасность. Я служил, и рассказываю о том, как бы я себя повел в той или иной ситуации.

– В США, откуда и пошла история с «колумбайнами», сменили тактику поведения учеников. Если раньше им объясняли, что надо или бежать, или прятаться, то теперь добавили, что надо атаковать, если не получается убежать или спрятаться (run-hide-fight). Как вы считаете, это безопасно?

– Сложно сказать. Наша главная задача – сохранить жизнь детей. Атака оправдана только в самой крайней, безвыходной ситуации.

– В Керчи нападавший стрелял в спины ученикам, тогда многим мешал забор, чтобы убежать подальше и укрыться от выстрелов. Сейчас многие обсуждают – зачем вообще нужны заборы вокруг школ? Кого они остановят?

– Заборы несут не только оградительную функцию. Они нужны, например, чтобы техника тяжелая не могла беспрепятственно заехать на школу. У детей на территории школы проходят уроки по окружающему миру, спортивные занятия, соревнования, прогулки и квесты. Одновременно могут выходить несколько классов и очень легко постороннему человеку затеряться в общей массе, а о намерениях его мы можем только догадываться.

– Вы сказали, что с учениками обсуждаете и причины массовых расстрелов в школах. Какие это причины?

– Очень доступная информация в интернете. Там можно узнать, где взять оружие, как собрать взрывчатку. Нападавшие всю информацию там получили – что в Америке, что в Керчи, что в Казани. Сайты с такой информацией нужно блокировать или делать доступными только на определённых условиях. Подумайте! Человек в 19 лет гладкоствольное оружие получил. Зачем оно ему? Я бы ввел ограничения по возрасту – например, с 25 лет. И еще сделал бы обязательной характеристику с места работы, с места учебы для получения оружия. Плюс как делают при устройстве в органы – опрос соседей, можно ли вообще этому человеку оружие доверить. И чтобы были два поручителя, у кого уже есть стаж владения оружием. И ещё мы недооцениваем опасность некоторого оружия. У обоих нападавших были гладкоствольные ружья, они доступные по цене и по тактико-техническим характеристикам боеспособные.

– Вы все о запретах говорите. А причины, на ваш взгляд?

– Я считаю, что все это от семьи. Родители стали больше вкладываться в материальные блага, а не в детей. А ребятам необходимо постоянное родительское внимание, общие интересы, семейные традиции. Если в ученике меня что-то настораживает, я начинаю с ним больше общаться, стараюсь узнать, чем он увлечён, с кем дружит. В школе я бы ввел дополнительные часы – у меня с каждым классом всего один час в неделю, я стараюсь давать много полезного и интересного, но хотелось бы больше. Мы приглашаем сотрудников ГИБДД, МЧС, ветеранов боевых действий, врачей, руководителей научных лабораторий. Дети должны получать информацию из первых рук, знать своих героев. Очень хочется, чтобы мы не потеряли связь – Родина, семья, любовь к близким, а телефон не стал единственной ценностью.

– То есть вы согласны с детским омбудсменом Татарстана Ириной Волынец, которая сказала, что причина трагедии в Казани – отсутствие идеологии?

– Обязательно должна быть идеология. Погружение в живую историю нашей Родины, демонстрация примеров о дружбе, взаимовыручке, рассказ о достижениях нашей страны, вовлечение детей в полезную научную, техническую и социальную деятельность. Дети должны гордиться своей страной, беречь ее и любить! В каждом ребёнке обязательно есть что-то особенное, какой-то талант, надо это найти, поддержать и направить на созидание, а не на разрушение.

Напомним, утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Девять человек погибли. 21 человек доставлен в больницу, из них 18 – дети. Нападавший задержан на месте, в отношении него уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек общественно опасным способом. Расследование ведет Центральное управление Следственного комитета РФ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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