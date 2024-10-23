БРИКС стала первой организацией, предлагающей многополярный мир, заявил живущий в России журналист швейцарского происхождения Питер Хензелер. Он отметил, что США по всей планете продвигали свою гегемонию с помощью других образований.

Группа показывает, что крупные державы могут сосуществовать со странами среднего и малого размера на основе партнерских отношений. Так себя ведут члены БРИКС Россия, Китай, Индия – действительно хотят найти совместный путь в будущее. И в этом уникальность организации. А США теряют свои позиции как гегемона.

«Гегемон, Соединенные Штаты, теряет власть, теряет обороты, и если вы посмотрите на баланс, то увидите, что они становятся банкротом, ведут себя крайне агрессивно. БРИКС – это первый случай в мировой истории, когда организация предлагает многополярный мир», – сказал Хензелер в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет никакого отношения к благополучию украинского народа. «Это связано с целью Соединенных Штатов расколоть Россию, и это первый пункт», – сказал журналист.

В Турции заявили, что БРИКС вместе с новыми участниками может бросить вызов Евросоюзу и странам «большой двадцатки» и изменить баланс сил в мире.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube