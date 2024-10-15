БРИКС может бросить вызов ЕС и G20 и изменить баланс сил в мире

Объединение БРИКС вместе с новыми участниками может бросить вызов Евросоюзу и странам «большой двадцатки» и изменить баланс сил в мире. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.

Страны G7, известные как клуб богатых, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада – это объединение развитых стран без институциональной структуры.

Группа стран G20 является важным образованием, в котором собираются многие развитые и развивающиеся страны, обсуждаются многие мировые проблемы, и их значение становится все более важным. Несмотря на это значение, у него нет корпоративной структуры или исполнительной функции.

«Но это также факт, что G20 является наиболее важным образованием с точки зрения представительства мировой экономики и с точки зрения того, что развивающиеся страны поднимают свой голос и становятся голосом стран с низким доходом», – говорится в публикации.

Европейский Союз, объединяющий 27 стран, является экономическим и политическим образованием. С точки зрения интеграции, очевидно, что это формация, которая представляет собой лучший пример.

В мире ощущается вес развитых государств, что вызывает вопросы о будущем альтернативных образований. И БРИКС, представляющий развивающиеся страны, как раз может создать альтернативную интеграцию.

БРИКС принимает новые страны, расширяя границы интеграции. С начала 2024 года туда вошли Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия. С новыми участниками доля экономик объединения достигает около 36% мирового ВВП. На страны БРИКС приходится более 46% мирового населения, более 40% мировой добычи нефти и 36% мировой добычи природного газа.

«С таким потенциалом БРИКС способен значительно изменить баланс сил в мировой экономике», – делает вывод автор статьи.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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