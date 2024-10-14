Шри-Ланка готова присоединиться к БРИКС

Шри-Ланка намерена подать заявку на присоединение к группе БРИКС на предстоящем в октябре саммите организации в Казани под председательством России.

МИД страны сообщил, что Шри-Ланка будет укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать международные отношения.

Напомним, БРИКС была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР. В 2024 году полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Стоит отметить, что несколько государств выразили желание присоединиться к БРИКС. В их числе Азербайджан, Индонезия и Турция.

Коломбо, Анастасия Смирнова

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