Турция подала заявку в БРИКС

Турция официально попросила принять ее в БРИКС. Причинной стало смещение геополитического центра тяжести, а также разногласия Анкары с партнерами по НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, поскольку стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи помимо традиционных западных союзников. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик», – говорится в статье.

Обращение к БРИКС находится в русле политики Эрдогана по усилению позиций Турции в мире. Он заявил, что страна наберет вес, станет «сильной, процветающей, престижной», если сумеет навести мосты с Западом и Востоком одновременно.

Новое расширение группы члены БРИКС могут обсудить на саммите в Казани, запланированном на 22-24 октября. Малайзия, Таиланд и Азербайджан настаивают на скорейшем присоединении.

Турция открыто проявила интерес к членству в БРИКС летом 2022 года. В Совфеде РФ отметили, что группа в перспективе способна стать ООН 2.0, где даже член НАТО Турция может получить статус страны-партнера.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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