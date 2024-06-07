Глобальная альтернатива: БРИКС имеет все шансы стать ООН 2.0

БРИКС способна в перспективе занять нишу одной из важнейших международных организаций и стать Организацией объединенных наций (ООН) 2.0, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, даже член НАТО Турция может получить статус страны-партнера.

«Поведением Турции недовольны в самом НАТО. Потому что Турция хотя является одной из ведущих стран НАТО, армия там вторая считается по мобильности, боеготовности после американской, но тем не менее, Турция непослушная. Как непослушный ребенок имеет во всём своё мнение. Кстати, это помешало Турции вступить в Евросоюз. Они в предбаннике ЕС уже много лет и никаких перспектив нет. Статус страны-партнера подходит для таких стран как Турция», – полагает Джабаров.

При этом сенатор обратил внимание на увеличение числа государств, желающих сотрудничать с БРИКС. «Лавина пошла стран, которые хотят войти в БРИКС в качестве наблюдателей, полноправных членов. Вот при нынешних темпах не исключаю, что БРИКС станет версией 2.0 ООН. Вот такое количество стран, которые хотят туда войти, говорит о том, что странам подходит такая структура, где нет доминирующей роли США и их ближайших партнеров из Европы, где все равны, где страны внеблоковые, готовые к сотрудничеству, прежде всего, в экономической сфере. Это привлекает многие государства, и думаю, будут только нарастать темпы расширения БРИКС», – отметил сенатор, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Американцев это не очень пугает. Они считают, что эта структура аморфная. Но всегда что-то начинается с малого, а потом обрастает серьезным скелетом и становится структурой очень мощной. Повторяю, БРИК с такими темпами может дублировать в какой-то мере уже ООН. Это не завтра, не через 5-10 лет, но в перспективе БРИКС может занять нишу одной из важнейших международных организаций», – считает Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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