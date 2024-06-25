Таиланд и Малайзия подали заявки на вступление в БРИКС

Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В очереди на одобрение членства находятся заявления более 30 стран.

«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, – Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30», – сказал чиновник на «Примаковских чтениях».

Он отметил активно растущую роль БРИКС в построении равноправного и справедливого миропорядка. Поэтому Россия в качестве председательствующей страны в этом году старается, чтобы новые члены группы без проблем включились в работу БРИКС.

«Мы будем делать все для того, чтобы первый саммит объединения в расширенном составе, который пройдет в Казани 22-24 октября, был успешным и продуктивным. Наше председательство активно ведет работу по согласованию критериев новой категории государств-партнеров БРИКС и составление примерного списка государств, которым такой статус может быть предоставлен», – цитирует Ушакова «Интерфакс».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, постоянно растет. В середине июня глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг подтвердил, что передал Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube