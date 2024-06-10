Число желающих вступить в БРИКС и ШОС стран растет – Лавров

Число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, растет. На России и Китае лежит особая ответственность по внешнеполитической координации работы групповых форматов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши контакты с китайскими друзьями всё более позитивно воспринимаются странами Мирового большинства. Неуклонно увеличивается круг наших единомышленников и желающих сотрудничать с БРИКС и ШОС», – сказал Лавров в начале встречи с китайским коллегой Ван И.

Напомни, порядка 30 стран мира выразили желание присоединиться к БРИКС. Действующие члены группы развивает диалог в форматах «аутрич» и БРИКС-плюс, чтобы боле плотно взаимодействовать с партнерами, пока не ставшими членами группы.

В Совфеде считают, что БРИКС в будущем может встать наравне с ООН. Все больше стран подают заявки на вступление в БРИКС, потому что в этой структуре нет довлеющего лидерства США, а все члены – страны вне блока и готовы к сотрудничеству.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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