Таиланд выразил намерение вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг по итогам заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами в Нижнем Новгороде во вторник, 11 июня, передал главе МИД РФ Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, – Сообщают СМИ.

В специальном пресс-релизе МИД Таиланда, распространенном в четверг, 13 июня, говорится: «Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС».

Бангкок, Иван Бабурин

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