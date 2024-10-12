Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

«Более того, БРИКС – это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников. Это многопрофильное стратегическое партнёрство, которое базируется на трёх ключевых «столпах» – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи», – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России также подчеркнули, что отношения между партнёрами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и (что в данном случае главное) ненаправленности против кого бы то ни было, – данный тезис легко подтверждается основополагающими документами БРИКС, в том числе совместными декларациями лидеров стран-участниц.

Напомним, в конце октября в Казани пройдет саммит БРИКС.

Москва, Анастасия Смирнова

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