Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Росавиация сняла ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска. За время приостановки работы 10 самолетов отправили на запасные аэродромы, сообщил представитель ведомства.

«В 12:30 МСК ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли 10 воздушных судов: восемь самолетов, летевших в Казань, два, следовавших в Нижнекамск», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Авиационные власти приостановили работу аэропортов в Казани и Нижнекамске с 07:00 часов 28 августа. Вылет многих рейсов был задержаны.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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