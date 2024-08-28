Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. В Росавиации сообщили, что воздушная гавань закрыта из соображений безопасности.

Ограничения в международном аэропорту «Казань» введены с 7.00 среды. Многие рейсы были задержаны.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметили в Росавиации.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами с пассажирами в аэропорту ведут работу сотрудники и представители авиакомпаний.

Направляющиеся в Казань рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару, передает РИА «Новости».

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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