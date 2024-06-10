Ограничения в аэропорту Казани отменены

Воздушные власти отменили ограничения для работы аэропорта Казани, сообщила Росавиация. За время закрытия воздушной гавани пять самолетов отправили на запасные аэродромы.

«В 11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов», – говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты из-за угрозы воздушной атаки с украинской стороны.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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