Ограничения в аэропорту Казани отменены

Воздушные власти отменили ограничения для работы аэропорта Казани, сообщила Росавиация. За время закрытия воздушной гавани пять самолетов отправили на запасные аэродромы.
«В 11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов», – говорится в сообщении.
Ранее аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты из-за угрозы воздушной атаки с украинской стороны.
Казань, Наталья Рязанова
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