Аэропорт Казани временно закрыт из соображений безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 мск», – говорится в сообщении пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. По его словам, меры для обеспечения безопасности полетов принимают экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани.

Рейсы перенаправляют в аэропорты Самары и Нижнекамска.

По данным телеграм-канала Shot, аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности, это связано с угрозой атаки беспилотников.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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