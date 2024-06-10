Аэропорт Казани временно закрыт из соображений безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 мск», – говорится в сообщении пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. По его словам, меры для обеспечения безопасности полетов принимают экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани.
Рейсы перенаправляют в аэропорты Самары и Нижнекамска.
По данным телеграм-канала Shot, аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности, это связано с угрозой атаки беспилотников.
Казань, Зоя Осколкова
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