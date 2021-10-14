Российских школьников проверят на склонность к насилию

Минобрнауки РФ рекомендует проверить школьников на склонность к насилию из-за участившихся нападений на образовательные учреждения. Учителя согласны с такой мерой, по их мнению, дети действительно стали более агрессивными.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым принять новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой. Одной из них могут стать социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действия, пишут «Известия».

За год органами внутренних дел рассмотрено 1,3 млн жалоб, заявлений и сообщений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На учет было поставлено 129 тысяч несовершеннолетних. При этом за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза.

Вместе с тем, остается актуальной проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия. «В период с 2017 года по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах страны. На стадии приготовления правоохранительными органами пресечено 82% происшествий», – сообщили в комиссии.

Было решено изучить склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, молодежные субкультуры и причины радикализации российских школьников. Кроме того, рекомендовано увеличить в образовательных учреждениях численность педагогов-психологов и повысить их квалификацию.

Учителя согласны с выводами комиссии. «Сейчас такие сложные дети зачастую лишены всякого воспитания. Ведут себя как хотят, ни с кем и ни с чем не считаясь», – отметила заслуженный учитель России, руководитель общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова.

Москва, Зоя Осколкова

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