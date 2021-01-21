российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 января 2021, 11:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье поймали подростков, готовивших вооруженную атаку на школу

В подмосковных Люберцах сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних подростков, намеривавших устроить стрельбу в школе. Десятиклассник и студент колледжа планировали атаку на учеников и педагогов. У них изъято огнестрельное оружие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Задержанные оказались приверженцами «скулшутинга» – массовых убийств в образовательных учреждениях. Подростки после просмотра на YouTube роликов с массовыми расстрелами в школах «начали всерьез разрабатывать планы вооруженных нападений на образовательные учреждения», передает телеграм-канал «112».

При обыске у подростков изъявили два самодельных пистолета, петарды с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

В пресс-службе «Конкорда» опровергли причастность Евгения Пригожина к компании «ПродФутСервис». / Рядовой Шамсутдинов получил 24,5 года «строгача» за расстрел сослуживцев. Потерпевшие недовольны приговором. / Перерезала горло: в центре Москвы сиделка убила 82-летнюю бабушку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Автобус врезался в кинотеатр в Подмосковье, есть раненые

Микроавтобус протаранил грузовик под Москвой: есть жертвы и раненые

Подмосковный судья попался на взятке в 13 миллионов рублей

Коронавирусные ограничения в Подмосковье: Воробьев продлил дистанционку для вузов

Командир воинской части в Подмосковье совершил суицид

Губернатор Подмосковья поменял главу Ступинского городского округа

В Подмосковье студентам колледжей возвращают льготный проезд

Собака загрызла ребенка в Подмосковье, прокуратура начала проверку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,