В Подмосковье поймали подростков, готовивших вооруженную атаку на школу

В подмосковных Люберцах сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних подростков, намеривавших устроить стрельбу в школе. Десятиклассник и студент колледжа планировали атаку на учеников и педагогов. У них изъято огнестрельное оружие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Задержанные оказались приверженцами «скулшутинга» – массовых убийств в образовательных учреждениях. Подростки после просмотра на YouTube роликов с массовыми расстрелами в школах «начали всерьез разрабатывать планы вооруженных нападений на образовательные учреждения», передает телеграм-канал «112».

При обыске у подростков изъявили два самодельных пистолета, петарды с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

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