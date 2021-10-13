В школах столицы Хакасии усилили меры безопасности

В школах Абакана усилили меры безопасности из-за угрозы нападения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В связи с распространением в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооруженного человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях независимо от сферы деятельности усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям», – говорится в сообщении мэрии.

Сообщения об угрозах передаются для проверки в правоохранительные органы – ФСБ, МВД и Росгвардию.

«К огромному сожалению, истории о шутингах некоторым людям дают простор для весьма нездоровой фантазии, и эти люди используют возможности социальных сетей и мессенджеров для нагнетания паники. Вместе с тем, ни одно такое сообщение не должно оставаться без реакции соответствующих служб», – добавили в администрации.

Власти призвали родителей быть внимательными и не паниковать, а в случае получения информации о готовящемся преступлении обращаться к правоохранителям или в мэрию.

Абакан, Зоя Осколкова

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