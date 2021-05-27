СКР разъяснил слова Бастрыкина о причине трагедии в казанской гимназии

Следственный комитет РФ разъяснил слова главы ведомства Александра Бастрыкина, связавшего массшутинг в казанской гимназии с отсутствием охраны, за которую родители учеников не желали платить.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко назвала слова Бастрыкина о трагедии в Казани вырванными из контекста. По ее словам, председатель Следственного комитета не винил родителей в произошедшем.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», – приводятся на сайте СКР слова представителя ведомства Светланы Петренко.

Ранее сегодня Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве упомянул о диалоге с директором гимназии в Казани, где бывший выпускник расстрелял 9 человек.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» – «Родители были против» – «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему – родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались», – приводит слова главы СКР РИА «Новости». «Охраны не было, хотя договор существовал», – добавил он.

11 мая 19-летний бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. В результате 9 человек, среди которых семеро детей, погибли, 23 доставили в больницу. Нападавший задержан. Суд арестовал стрелка на два месяца. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Москве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.21

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