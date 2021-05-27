Глава СКР Бастрыкин обвинил родителей казанских школьников в трагедии в гимназии №175

Расстрел в казанской гимназии произошел потому, что у учебного заведения не было охраны, за которую отказались платить родители учеников. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» – «Родители были против» – «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему – родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались», – цитирует главу СКР РИА «Новости». «Охраны не было, хотя договор существовал», – заключил Бастрыкин.

Ранее директор гимназии Амина Валеева сообщила агентству, что ЧОП работал в гимназии до выхода школьников на дистанционное обучение в марте 2020 года. Она пояснила, что наличия охраны в школе не требовалось из-за отсутствия обучающихся, в связи с этим школа не пролонгировала договор с охранным предприятием. Вместо охраны в школе работала вахтерша, в учебном заведении муниципалитетом была установлена тревожная кнопка.

Глава СКР также заявил, что половина поручений по безопасности школ, которые давались на президентом и правительством РФ после трагедии в Керчи в 2018 году, так и не была выполнена.

«Докладываю – 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены – вот результат», – сказал Бастрыкин.

Кроме того, он раскритиковал Минпросвещения и Минобрнауки за то, что эти ведомства, с его точки зрения, «недостаточно активно» занимаются воспитанием молодежи.

Напомним, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в своем учебном заведении. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали.

Подобная трагедия произошла в этом году в Казани. Утром 11 мая 19-летний бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. В результате 9 человек, среди которых семеро детей, погибли, 23 доставили в больницу. Нападавший задержан. Суд отправил стрелка под арест на два месяца. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Москве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.21

«Роем по плану» – Киев опроверг заявления Москвы о крахе строительства «стены Яценюка». / В банке назвали любимый день недели мошенников. / Житель Воронежа заплатит штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»