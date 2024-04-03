В Елабуге число пострадавших от атаки дронов выросло до 14 человек

Шесть пострадавших от атаки украинских беспилотников находятся в больнице. Общее число раненых увеличилось до 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на главу республики.
«Пострадавших 14, в стационаре находятся шесть, остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой», – сказали в пресс-службе.
Утром 2 апреля два украинских дрона атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, удар пришелся по общежитию «Алабуга Политеха». Пострадали 13 студентов, из них двое несовершеннолетние. Двум потребовалась операция.
Елабуга, Наталья Рязанова
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