Атака беспилотников в Татарстане: пострадавших уже 13

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до 13. Об этом сообщил Минздрав республики в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, все пострадавшие – студенты, двое из них – несовершеннолетние. Все они получили различные ранения и повреждения на территории особой экономической зоны «Алабуга», где расположен образовательный центр «Алабуга Политех».

Всех пострадавших доставили в Елабужскую ЦРБ. «После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава минздрава республики Марсель Миннуллин сообщил, что двоих несовершеннолетних прооперировали. Их планируют перевезти в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Напомним, предприятия в Елабуге и Нижнекамске подверглись атаке БПЛА утром 2 апреля. По информации пресс-службы ОЭЗ «Алабуга», два дрона ударили по общежитию «Алабуга Политеха». В Нижнекамске беспилотный летательный аппарат атаковал нефтезавод. Власти города заявляли, что пострадавших нет, технологический процесс не был нарушен.

Казань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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