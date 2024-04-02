Дрон атаковал нефтезавод в Нижнекамске

Нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске атакован беспилотником рано утром 2 апреля. Возникший на месте происшествия пожар оперативно потушили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника, БПЛА атаковал завод «Танеко», входящий в нефтеперерабатывающий комплекс Татарстана, в 04:22 мск. В результате возник пожар, который ликвидировали через 20 минут. Производственный процесс нарушен не был, отметил собеседник агентства.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин подтвердил атаку на нефтезавод. Он отметил в комментарии ТАСС, что дрон самолетного типа обезврежен системой радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке беспилотников на предприятия Елабуги и Нижнекамска. Отмечалось, что серьезных разрушений не зафиксировано, «технологический процесс предприятий не нарушен». По последним данным, при ударе дрона по общежитию на территории ОЭЗ «Алабуга» пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. Ранее власти республики сообщали о шести пострадавших. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Все пострадавшие – студенты образовательного центра «Алабуга Политех», уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Нижнекамск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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