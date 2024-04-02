Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане, пострадали шесть человек (ОБНОВЛЕНО)

Предприятия в Елабуге и Нижнекамске на территории Татарстана подверглись атаке беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Елабуге есть пострадавшие «в результате разрушения помещения». Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, «которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление».

По информации пресс-службы особой экономической зоны «Алабуга», в результате удара дронов по общежитию ранения получили два человека. Уточняется, что два беспилотника атаковали общежитие в 05:45 мск.

Обновлено. В Елабуге при ударе дронов по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» осколочные ранения получили три человека, в том числе двое подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По словам источника, повреждено остекление трех зданий.

Позже стало известно о шести пострадавших – об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. «Трое уже отпущены домой после осмотра врачами. Еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой», – сказано в сообщении.

Казань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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