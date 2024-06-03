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Понедельник, 3 июня 2024, 12:53 мск

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Аэропорт Казани временно перестал принимать самолеты

Росавиация приостановила работу аэропорта Казани в интересах безопасности полетов. Самолеты перестали взлетать и садиться в воздушной гавани около 11:29 мск.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта», – говорится в сообщении ведомства.

31 мая воздушные власти на некоторое время закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Два борта ушли на запасные аэродромы, пока воздушные гавани не принимали гражданские рейсы.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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