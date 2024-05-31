Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Воздушные власти сняли ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Пока воздушные гавани были закрыты, на запасные аэродромы отправили два борта, сообщила Росавиация.

Аэропорты временно закрыли около 05:57 мск в Казани и около 06:24 мск в Нижнекамске. Ведомство объяснило принятые меры возникшими угрозами для безопасности полетов.

«В 08:30 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани и аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром Курумоч (Самара) ушли два воздушных судна», – говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, в регионе сбиты два беспилотоника, один из которых летел в сторону «Казаньоргсинтеза». Мирные жители не пострадали, предприятие возобновило работу. Временно эвакуированные сотрудники возвращаются на рабочие места.

Аналогичные меры принимали 23 мая, после чего в Елабужском районе Татарстана система ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа. После нейтрализации угрозы ограничения на полеты были сняты.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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