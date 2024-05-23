Система ПВО сбила беспилотник над территорией Татарстана

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. Ранее Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

«Около 14.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, – сообщили в Минобороны РФ. – Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан».

БПЛА был сбит в Елабужском районе, сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев. По предварительным данным, в результате атаки разрушений на земле нет.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Казани и Нижнекамска прекратили прием и отправку самолетов «для безопасности гражданской авиации». Позже ограничения на полеты были сняты.

Кроме того, городская администрация Нижнекамска объявила о проведении на нескольких предприятиях мероприятий, направленных на «обеспечение безопасности сотрудников в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации».

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube