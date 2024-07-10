Россиян из Антальи из-за поломки самолета привезли в Самару вместо Казани

Самолет авиакомпании «Азур Эйр» с 339 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Самаре из-за неисправности. Лайнер должен был доставить россиян из турецкой Антальи в Казань.
Около 22:00 по местному времени самолет международного рейса Анталья-Казань приземлился в аэропорту Самары имени С. Королева. Экипаж принял решение об аварийной посадке из-за неисправности на борту.
«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин посадки, что повлекло задержку выполнения рейсов по маршрутам Анталия-Москва, Казань-Анталия. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного события», – пояснили в ведомстве.
Ранее аэропорт в Челябинске сообщил о задержке обратного рейса в Анталью, поскольку лайнер вылетел из турецкого города почти на 12 часов позже из-за поломки.
Самара, Наталья Рязанова
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