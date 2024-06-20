Рейс из Антальи в Челябинск задержали почти на 12 часов

В Челябинске задерживаются авиарейсы в Анталью и Сочи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был прибыть из Антальи в Челябинск сегодня ночью. Однако вылет задержали почти на половину суток.
По данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, время прибытия самолета по расписанию – 2:10 четверга, 20 июня. Но борт лишь недавно вылетел из турецкого аэропорта. По информации представителей перевозчика, причиной задержки стала техническая неисправность самолета.
Расчетное время прибытия рейса в Челябинск – 13:45.
В свою очередь, задерживается вылет борта из Челябинска в Анталью: с 3:35 время отправления перенесено на 15:00.
Кроме того, задерживается вылет самолета того же перевозчика из Челябинска в Сочи: вместо 10:20 он должен отправиться в 12:55. По информации онлайн-табло, в настоящее время началась регистрация пассажиров на этот борт.
Челябинск, Виктор Елисеев
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