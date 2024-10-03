Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к штатной работе

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушные власти посчитали гражданские перелеты вновь безопасными.

«В 08:59 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. В 09:33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты», – говорится в сообщении ведомства.

Росавиация отметила, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов также приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ведомство временно ограничило работу двух аэропортов в с вязи с угрозой воздушной атаки.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube