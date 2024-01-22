Перебои с продуктами и топливом начались в Поволжье после снегопадов

Проблемы с подвозом продуктов и топлива начались в ряде регионов Поволжья в связи с обильными снегопадами. Причинами задержки поставок стали закрытые дороги на особо опасных участках.

В Казани объем выпавшего снега стал рекордным за 14 лет: с 17 января выпало 49 мм осадков, а толщина снежного покрова местами выросла на метр. На выходных жители столицы Татарстана не смогли купить хлеб, овощи, молочные продукты. Замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров заверил, что местные власти подключились к корректировке планов завода продуктов в крупные торговые сети.

«Дефицит отмечен только в категории продуктов fresh, такие как молочные продукты, хлеб, хлебобулочные изделия и овощи, запасы по ним не формируются. В первую очередь будут продукты завозиться в те магазины, где наибольший дефицит. Федеральные трассы и республиканские уже открыты, этот дефицит будет ликвидирован, сегодня ситуация должна быть нормализована», – цитирует Шакирова «Интерфакс».

Губернатор В Ульяновской области Алексей Русских заверил, что перебои со скоропортящимися продуктами устранили. Фуры с товаров приходили в магазины весь вечер и ночью.

«Ситуация находится на контроле правительства. Все торговые объекты уже обеспечены продуктами питания первой необходимости. С молоком, хлебом, овощами, мясом кур проблем нет. Большинство бензовозов из Татарстана уже доехали до нашей области, ситуацию стабилизировали», – сообщила пресс-служба главы региона.

Сообщения о проблемах на заправках появились в некоторых пабликах Удмуртии. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов заявил, что ситуация на всех заправках нормальная.

«Есть некоторые проблемы только на АЗС «Татнефти» из-за перекрытия федеральной дороги со стороны Татарстана», – отметил Семенов.

17 января «Автодор» призвал автомобилистов отложить поездки по федеральным трассам в связи с сильным снегопадом. Были временно перекрыты участки трассы М-12 «Восток» в Татарстане, дорог в Ростовской области, Краснодарском крае, Подмосковье.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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