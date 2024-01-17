«Автодор» призвал воздержаться от поездок по пяти трассам из-за снегопада

«Автодор» просит автомобилистов сегодня и завтра отложить поездки по нескольким федеральным трассам в связи с ожидаемым сильным снегопадом.

«В ближайшие сутки на всей сети наших автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений. <…> Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», – говорится в сообщении «Автодора».

В госкомпании отметили, что сильный снегопад на трассе М-12 «Восток» в Татарстане, по прогнозу, продлится до 14:00. В Ростовской области и Краснодарском крае ожидаются дожди при околонулевой температуре.

Эпицентром непогоды станет и Московская область, указали в «Автодоре». Снег в Подмосковье начнется ближе к четвергу, 18 января.

Кроме того, сильный снегопад прогнозируется 18 января на всем протяжении трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД, на М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, на М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях, а также на М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.

Ранее сообщалось, что непогода привела к перекрытию участка федеральной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. Автомобили не смогут проехать на участке 684-836 км от Канаша (Чувашия) до Шали (Татарстан). Водителям оказывают необходимую помощь аварийные комиссары совместно с МЧС.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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