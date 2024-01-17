Метель в Татарстане привела к задержке авиарейсов и перекрытию федеральной трассы

Плохие погодные условия стали причиной задержки рейсов в аэропорту Казани, а также привели к перекрытию участка федеральной трассы М-12 «Восток».

В ночь на среду в международном аэропорту «Казань» из-за сильного ветра и плохой видимости не смогли совершить посадку несколько самолетов. В частности, ушли на запасные аэродромы лайнеры, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка. Кроме того, было задержано несколько рейсов на вылет.

Тем временем, «Автодор» сообщил о перекрытии трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. Автомобили не смогут проехать на участке 684-836 км от Канаша до Шали. Водителям оказывают необходимую помощь аварийные комиссары совместно с МЧС.

Ранее в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и сильного снегопада.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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