Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщает Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 МСК 3 октября временные ограничения введены работу аэропорта Казань (код ICAO: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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