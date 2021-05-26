Металлоискателей не хватает, тревожные кнопки не работают: результаты проверки школ после стрельбы в Казани

Проверка безопасности школ Свердловской области, которую провели после трагедии в казанской гимназии, выявила незначительные нарушения, сообщили в профильном министерстве. В школах не хватает переносных металлоискателей, а дополнительные кнопки тревожной сигнализации бывают неисправны. Все недочеты обещали устранить за лето.

Напомним, после трагедии в Казани, где бывший выпускник гимназии расстрелял учеников и учителей, началась проверка систем безопасности всех школ Свердловской области.

«Во всех школах оборудованы охранные посты, видеонаблюдение, тревожные кнопки. Незначительные нарушения на некоторых объектах связаны с материально-техническим обеспечением, которые будут устранены во время летних каникул 2021 года. Это традиционная практика при проведении проверок, – рассказали «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. – Среди таких нарушений – неисправность дополнительной кнопки тревожной сигнализации, недостаточное количество переносных металлоискателей. Кроме того, в нескольких учреждениях требуется модернизация системы голосового оповещения».

Сколько средств потребуется на устранение недочетов, в министерстве образования сказать не смогли. Из какого бюджета будут выделены деньги, тоже. Ранее министр Юрий Биктуганов говорил, что на обеспечение школ безопасности в год тратится около 4 миллиардов рублей – деньги выделяет областной и муниципальные бюджеты на заключение контрактов с охранными фирмами и на техническое оснащение.

Добавим, что после расстрела в Казани в школах прошли тренировки, на которых учителей якобы учили, как действовать в подобных ситуациях. Кроме того, по образовательным организациям разослали некий регламент о порядке действий. Но что именно в нем прописано, в министерстве не говорят.

«Все рекомендации, направленные в образовательные организации, связаны с дополнительным обращением внимания на существующую четкую регламентацию требований обеспечения безопасности и действий педагогов, руководителей образовательных организаций, в случае возникновения нештатной ситуации, ЧС. Данные методические рекомендации относятся к документам, предназначенным для служебного пользования, и не подлежат обнародованию», – прокомментировали в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Ранее учителя рассказывали, что их не обучают действиям при захвате заложников или вооруженном нападении. В школах проходят лишь тренировки, связанные с отработкой поведения на случай пожара.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

В Свердловской области с начала года 27 велосипедистов попали в ДТП. / Мемориал погибшим в годы войны на Уралмаше замусорен после Дня Победы (ФОТО). / В магазинах «Перекресток» запретили продавать алкоголь, кроме пива (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»